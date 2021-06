Lançamentos Netflix em julho de 2021: veja as estreias de filmes e séries

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os lançamentos da Netflix em julho de 2021 já foram divulgados pelo streaming. Entre as séries, duas grandes novidades: a quarta e última temporada de “Atypical”, e a segunda parte de “Outer Banks”. Outra estreia é o reality “Brincando com Fogo Brasil”, que reúne jovens solteiros em uma praia paradisíaca, tendo que evitar contato físico e relações íntimas para garantir um prêmio de R$ 500 mil. Entre os filmes, o destaque vai para a trilogia de terror “Rua do Medo”, que será liberada semanalmente.

Os especiais também ganharão novas produções, com destaque para “Emicida: AmarElo”, um show gravado no Theatro Municipal de São Paulo com as músicas do álbum homônimo do artista. Outra novidade é o documentário original “Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime”. Entre os infantis, estreias de “Peppa Pig”, “Pokémon”, “Kung Fu Panda” e uma série com novos episódios de “He-Man”. Veja, a seguir, os lançamentos da Netflix em julho de 2021 e suas datas de estreia.

Séries

Outer Banks – Temporada 2 – 30/07/2021

Atypical – Temporada 4 — 09/07/2021

Young Royals – 01/07/2021

Eu Nunca… – Temporada 2 – 15/07/2021

Brincando com Fogo Brasil – 21/07/2021

Sky Rojo – Temporada 2 — 23/07/2021

Mestres do Universo: Salvando Eternia — 23/07/2021

Virgin River – Temporada 3 – 9/07/2021

Van Helsing: Temporada 5 – 16/07/2021

Minha Vida Nada Ortodoxa – 14/07/2021

Glow Up – Temporada 3 – 30/07/2021

Como vender drogas online (rápido) – Temporada 3 – 27/07/2021

Guerra de Vizinhos – 07/07/2021

The Snitch Cartel: Origins – 28/07/2021

Sexy Beasts: Amor Desmascarado – 21/07/2021

Geração 30 e Poucos – 01/07/2021

Mortel – Temporada 2 – 02/07/2021

Rojst – 07/07/2021

Biohackers – Temporada 2 – 09/07/2021

L.A.’s Finest: Unidas Contra o Crime – Temporada 1 – 01/07/2021

L.A.’s Finest: Unidas Contra o Crime – Temporada 2 – 01/07/2021

Ponto Cego – Temporada 5 – em breve

Filmes

Rua do Medo: 1994 – Parte 1 – 02/07/2021

Rua do Medo: 1978 – Parte 2 – 09/07/2021

Rua do Medo: 1666 – Parte 3 – 16/07/2021

A Última Carta de Amor – 23/07/2021

Dynasty Warriors – 01/07/2021

O Último Mercenário – 30/07/2021

Major Grom contra o Dr. Peste – 07/07/2021

Kingdom: Ashin of the North – 23/07/2021

APPortados – 23/07/2021

Como Virei Super-Herói – 09/07/2021

Céu Vermelho-Sangue – 23/07/2021

A Oitava Noite – 02/07/2021

Memórias de Verão – 09/07/2021

Um Clássico Filme de Terror – 14/07/2021

Boy erased: uma verdade anulada – 22/07/2021

Um dia com Jerusa – 26/07/2021

Loucas Pra Casar – 08/07/2021

Gonzaga – De Pai para Filho – 06/07/2021

Tô Ryca – 13/07/2021

Um Suburbano Sortudo – 14/07/2021

O Shaolin do Sertão – 11/07/2021

O Candidato Honesto – 02/07/2021

Estômago – 04/07/2021

Documentários e especiais

