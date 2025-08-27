A notícia que atravessa o Brasil!

Laudo indica que Zambelli pode permanecer presa na Itália

Deputada enfrenta processos de extradição ao Brasil, apesar de doenças crônicas.

Por Fernanda Pereira

27/08/2025 às 13:18

Foto: Câmara dos Deputados

Notícias do Brasil – A Justiça italiana divulgou nesta quarta-feira (27/08) o laudo médico sobre a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), realizado por perícia de caráter emergencial. O documento atesta que a parlamentar possui condições de permanecer na prisão, com acesso aos medicamentos necessários, e que, caso seja decidida sua extradição ao Brasil, o transporte aéreo é possível.

Zambelli participou de nova audiência na Itália, mas ainda não houve definição sobre se continuará presa ou se terá liberdade enquanto o processo de extradição tramita. Após a sessão, a deputada retornou ao Instituto Penitenciário de Rebibbia, na periferia de Roma, onde aguarda a decisão da Corte, que deve ser comunicada à defesa ainda nesta quarta-feira.

Leia mais: Carla Zambelli é condenada pela segunda vez no STF

A parlamentar está detida na Itália desde 29 de julho, após quase um mês foragida da Justiça brasileira. A perícia oficial foi solicitada pelo juiz do Tribunal de Apelação de Roma, em razão de um mal-estar apresentado por Zambelli na audiência do dia 13 de agosto, quando a defesa destacou suas condições de saúde e solicitou acompanhamento médico mais próximo.

Em contrapartida, a defesa da deputada apresentou um laudo psiquiátrico próprio, de quase 90 páginas, elaborado pela Vida Mental Perícias, comandada pelo psiquiatra forense Hewdy Lobo Ribeiro, especialista em casos de repercussão nacional, como Suzane von Richthofen, Flordelis e Adélio Bispo. O documento recomenda a conversão da prisão em regime domiciliar, considerando o histórico clínico e as limitações de Zambelli.

Entre as condições de saúde apontadas estão fibromialgia, doença cardíaca, sintomas graves de depressão e a síndrome da taquicardia postural ortostática. Segundo familiares, a deputada sofre de mais de dez enfermidades, algumas das quais já resultaram em internações anteriores. A defesa providencia tradução juramentada do laudo para o italiano para apresentação às autoridades locais.

