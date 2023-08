Lesão deve deixar Vini Jr fora da estreia do Brasil nas Eliminatórias

O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira Vinicius Jr. ficará fora dos gramados por várias semanas

depois de sofrer uma lesão muscular na coxa na partida da última sexta-feira contra o Celta de Vigo. Fontes

próximas ao jogador disseram à Reuters que ele deve ficar de cinco a seis semanas se recuperando e, assim,

não participará das duas primeiras partidas do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra

Bolívia e Peru, em setembro.

“Após exames feitos em Vini Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid, o jogador foi diagnosticado com

uma lesão no bíceps femoral direito. Seu progresso será monitorado”, afirmou o clube nesta segunda-feira

(28)

A lesão do jogador de 23 anos é mais um problema para o Real Madrid, que já tem o goleiro belga Thibaut

Courtois e o zagueiro brasileiro Eder Militão fora de praticamente toda a temporada, ambos com ruptura do

ligamento cruzado anterior do joelho. O recém-contratado Arda Guler também não jogará por meses,

devido a uma cirurgia no joelho. O meia Dani Ceballos e o lateral-esquerdo Ferland Mendy se recuperam

de lesões musculares ocorridas nas primeiras semanas da nova temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AGENCIA BRASIL