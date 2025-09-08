A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Líder comunitária que recebeu Lula é presa por extorsão e ligação com o PCC na Favela do Moinho

A operação acontece após a participação de Alessandra em eventos públicos, inclusive na visita do presidente Lula da Silva.

Por Jonas Souza

08/09/2025 às 20:52

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Alessandra Moja Cunha, ex-presidente da Associação da Comunidade do Moinho, foi presa nesta segunda-feira (8) durante a Operação Sharpe, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) com apoio das polícias Militar e Civil. Ela é suspeita de comandar atividades criminosas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), juntamente com seu irmão, Leonardo Moja, conhecido como “Léo do Moinho”, apontado como principal líder da facção no Centro de São Paulo.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Urucurituba é notificado pelo MP-AM a implantar ponto eletrônico para servidores

Segundo as investigações, Alessandra era responsável por extorquir moradores interessados em aceitar acordos de realocação do governo estadual, cobrando valores de até R$ 100 mil. Além disso, ela atuava na mobilização da comunidade para impedir intervenções policiais e no controle de recursos provenientes das atividades ilícitas da facção, incluindo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

PUBLICIDADE

A operação acontece após a participação de Alessandra em eventos públicos, inclusive na visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à favela, realizada no fim de junho. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, se reuniu com a associação para tratar de questões habitacionais antes da visita presidencial. Em nota, o governo federal afirmou que a agenda teve caráter institucional e não houve risco à segurança do presidente e da comitiva.

Alessandra já tinha histórico criminal: em 2015, foi condenada a oito anos de reclusão em regime semiaberto por homicídio, cometido em 2005 na favela. Durante a operação desta segunda, sua filha, Yasmin Moja Cunha, também foi presa.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Famosos

Morre José Santana, dublador de Chuck Norris e de personagens de ‘Os Simpsons’, aos 83 anos

Santana fez dublagens marcantes durante sua carreira.

há 18 minutos

Polícia

Corpo de homem desaparecido é encontrado em kitnet no bairro Cidade de Deus em Manaus

Vizinhos notaram ausência da vítima e acionaram a polícia.

há 24 minutos

Polícia

Rocam recaptura dois foragidos da Justiça na Zona Sul de Manaus

Dupla tentou fugir ao avistar a polícia, mas foi capturada e encaminhada ao 1º DIP.

há 52 minutos

Manaus

Prefeito David Almeida anuncia que o Sou Manaus 2025 atraiu 560 mil pessoas: “sucesso retumbante de público”

O festival movimentou cerca de R$ 150 milhões na economia local, superando os resultados de anos anteriores.

há 1 hora

Brasil

Homem é preso por dirigir carro de “Fórmula 1” em rodovia

Homem é preso na República Tcheca por dirigir carro de corrida em rodovia

há 1 hora