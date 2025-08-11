Líder de Lula compara ordem de Trump para remoção de moradores de rua em Washington ao nazismo

Notícias do Brasil – O deputado federal José Guimarães (PT-CE), um dos líderes próximos ao presidente Lula, fez duras críticas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a ordem para que moradores em situação de rua deixem “imediatamente” a capital americana, Washington, com a promessa de oferecer abrigo “longe da cidade”. Guimarães classificou a medida como uma “manifestação escancarada de eugenia”, prática associada às políticas mais cruéis do nazismo.

Segundo o parlamentar, a atitude de Trump representa uma tentativa de ocultar um problema social grave, em vez de enfrentá-lo com políticas públicas efetivas. Ele destacou que o ex-presidente americano deveria “aprender com Lula a dar dignidade” aos cerca de 46 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos.

Guimarães reforçou que a remoção forçada dos moradores de rua não resolve a questão estrutural da pobreza e que é necessário implementar programas sociais que garantam moradia, acesso à saúde e inclusão social, reforçando que o combate à desigualdade deve ser prioridade em qualquer país democrático.

A declaração do deputado se insere no contexto de crescente debate sobre os direitos humanos e políticas públicas voltadas à população vulnerável, tema que tem ganhado destaque no cenário internacional.