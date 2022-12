Líder de movimento que invade supermercados tem ações na Bolsa de Valores

Redação AM POST*

Serley Leal, líder do movimento que invade supermercados em Fortaleza exigindo cestas básicas sob ameaça de roubo e depredação, disputou o governo do Ceará nas últimas eleições. Segundo dados declarados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ele é proprietário de um apartamento avaliado em R$ 155 mil com 116 m² na capital cearense e apesar de pregar contra o capitalismo, o político acumula ações no mercado financeiro. Ele ainda possui previdência privada.

À Justiça Eleitoral, Leal declarou que possui quase R$ 180 mil em bens. Suas ações na Bolsa de Valores são avaliadas em R$ 10.266 e de previdência privada no valor de R$ 12.649.

Serley Leal é filiado do Partido Unidade Popular, sigla da extrema esquerda que prega contra o capitalismo, propriedade privada e pede a liberação do aborto. Ele já disputou três eleições e não conseguiu se eleger em nenhum dos pleitos. Leal tentou ser vereador pelo PT no ano de 2012, vice-prefeito em 2020 pela Unidade Popular e governador em 2022 pelo mesmo partido.

Em suas redes sociais, Serley gravou um vídeo no sábado em que dizia estar fazendo parte do ato promovido pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), que, segundo ele, “ocupou” um supermercado localizado na zona norte de Fortaleza, capital do Ceará. O ato também foi realizado em outras cidades brasileiras.

Leal e sua companheira, Catarina, também militante e adepta a invasões de propriedade privada, têm o costume de viajar para destinos internacionais, colecionando fotos na plataforma Instagram em diversos países.

*Com informações da Revista Oeste