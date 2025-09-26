Líder do PL se reúne com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos

Notícias do Brasil – O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), esteve nesta quinta-feira (25/9) nos Estados Unidos, onde se encontrou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o blogueiro Paulo Figueiredo.

O encontro foi divulgado nas redes sociais pelo próprio Eduardo, que publicou uma foto ao lado dos dois com a legenda: “Todos unidos pela anistia”.

Dias antes, Sóstenes já havia visitado o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, em Brasília. Após a reunião, afirmou que o ex-chefe do Executivo está “muito confiante” na articulação do Congresso para aprovar a proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Segundo o parlamentar, Bolsonaro acompanha de perto o andamento político e acredita que Câmara e Senado terão papel decisivo nesse processo.

