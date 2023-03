Lima Duarte atropela motociclista; vítima está internada

Redação AM POST*

Lima Duarte atropelou a motociclista Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos, na Barra Funda, em São Paulo. No acidente, que aconteceu na última sexta (3), a vítima fraturou cinco ossos e foi socorrida no local. Internada, ela se encontra estável e passará por cirurgias.

Segundo o relato de Simone, o ator teria feito a ultrapassagem de um ônibus e não percebeu que ela estava na faixa ao lado. O retrovisor do carro de Lima prendeu no guidão da moto dela, que foi atropelada e arrastada por alguns metros.

Em nota, o ator disse que a ajudou e aguardou a chegada da ambulância e da polícia no local. “Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade, que prestei imediatamente todos os socorros necessários”, afirmou.

Simone contou que Lima tentou culpá-la pelo acidente. “Eu falei: ‘Nossa, moço, por que que você fez isso?’. Eu estava com muita dor. E ele falou assim: ‘Você que pôs a moto na minha frente’. Ele quis jogar a culpa do atropelamento em mim, como se eu tivesse jogado a moto na frente do carro dele”, reclamou Simone, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Em Off.