Lira ameaça “cortar” salário de deputados para garantir quórum em sessão que pode votar “taxação de blusinhas”

Os deputados que não comparecerem na sessão da Câmara dos Deputados da próxima segunda-feira (27) podem ter a falta descontada do salário. A exigência é do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que exigiu registro de presença biométrico com efeitos administrativos, para ter quórum para poder votar o PL sobre taxação de compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 253), que ficou conhecida como “taxação das de blusinhas”.

A única exceção para o registro biométrico será para os deputados da bancada gaúcha. Tradicionalmente, o registro biométrico não é exigido na Casa nas segundas e sextas-feiras. O pedido é porque Lira pretende votar na segunda o PL 914/24, que tramita em regime de urgência e institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) sobre a taxação de compras online.

Apresentado pelo governo federal, o PL vai substituir a Medida Provisória (MP) 1205/23, que criou o programa. A MP foi publicada em março deste ano e teve efeito imediato, válido por até 120 dias. No entanto, a medida perde validade na próxima sexta-feira (31).

Após acordo com o governo, o Congresso decidiu que não analisará a MP, e sim o projeto de lei que trata sobre o tema. Ainda não há consenso entre os líderes de bancada sobre o texto. O ponto de divergência é a criação de uma a taxação de compras internacionais. Atualmente, importações de até US$ 50 são isentas de impostos.4

O governo teme perder popularidade caso a taxação seja aprovada, mas algumas bancadas têm defendido a criação do imposto. A decisão de incluir o fim do benefício fiscal no texto tem o aval do presidente da Câmara, que tem se posicionado a favor da taxação.