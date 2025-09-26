Lira nega uso do projeto de isenção do IR como “chantagem” e defende manutenção do texto no plenário

Notícias do Brasil – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), negou nesta sexta-feira (26) que o projeto de ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda esteja sendo usado como forma de “chantagem” política. Ele afirmou que trabalhará para preservar o texto aprovado na comissão, evitando alterações no plenário.

Segundo Lira, as críticas que sugerem condicionamento da proposta a outras pautas não têm fundamento. “Não existe chantagem. O cronograma de votação está sendo cumprido de maneira rigorosa e o debate será conduzido com responsabilidade política”, declarou.

A proposta, considerada uma das prioridades do governo, prevê isenção total do IR para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês. Acima desse valor, a tributação será progressiva, com mecanismos de compensação fiscal já previstos no texto.

A votação do projeto está marcada para a próxima quarta-feira (1º). Caso seja aprovado, o novo modelo poderá beneficiar milhões de brasileiros, ampliando a faixa de isenção e reduzindo o peso do imposto para a classe média e os assalariados de baixa renda.

