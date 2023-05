Livre do crack, ‘Marina Silva de Manaus’ faz vaquinha virtual para se manter após não conseguir emprego em SP

A página Razões para Acreditar revelou que Maria Solange Paulino Amorim, de 53 anos, conhecida como “Marina Silva de Manaus”, está passando necessidades por não conseguir emprego e fez uma vaquinha virtual para ajudá-la.

Em 2020, Maria Solange ficou conhecida após a cantora Madonna compartilhar um vídeo seu dançando a música ‘Holiday’ em um bar de Manaus. Na época ela era usuária de drogas e com a repercussão conseguiu apoio para ir para uma clínica de reabilitação e após três anos está livre do vício.

Por causa da idade e o passado, Marina tem dificuldade em encontrar uma oportunidade de trabalho e por isso está morando com a irmã em Guarulhos, São Paulo. Há três anos, ela se curou do vício do crack e retomou os estudos, estando no ensino médio atualmente. O sonho dela é cursar psicologia e ajudar as pessoas, principalmente em clínicas de reabilitação.

“Hoje, ela implora por uma chance para trabalhar. Seja em qualquer área. Mas, por conta do seu passado e da idade (hoje com 53 anos), ela tem tido muitas dificuldades em conseguir um emprego. Sem condições de pagar um aluguel, mora com a sua irmã em Guarulhos (SP). […] Marina quer recomeçar, ter um emprego, uma casa onde morar. Por isso, abrimos essa vaquinha junto com o nosso amigo Brian para que possamos dar a ela uma casa e muitas outras oportunidades“, diz texto da vaquinha virtual.

A meta da vaquinha é alcançar a quantia de R$ 85mil e até o fechamento desta matéria Marina já conseguiu mais de R$ 15 mil. A arrecadação continuará ainda por 11 dias.

Redação AM POST