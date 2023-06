Loja exibe em vitrine réplica do dedo mindinho de Lula decepado em acidente e revolta petistas; confira

A réplica de um mindinho, referência clara ao dedo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decepado em um acidente de trabalho quando atuava como metalúrgico em 1964, foi exibido em uma tabacaria de Itajaí, em Santa Catarina, e em seguida retirado de vitrine após repercutir nas redes sociais.

O material tem uma boa imitação de pele, sangue e ossos e está fixado em um pedaço de madeira como suporte, e a peça em questão ainda leva uma estrela do PT como adorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gerou discussão nas redes sociais e revolta nos petistas a foto do objeto vitrine da Maktub Tabacaria e Head Shop, localizada dentro de prédio da rede de supermercados Giassi.

O perfil oficial do PT de Itajaí chegou a compartilhar uma declaração do presidente municipal da sigla, Gerd Klotz, que estudava tomar medidas judiciais a respeito do caso.

“A simples exposição pública deste artigo […] parece ter a intenção de incitar ao ódio político e, por consequência, a discriminação por uma deficiência física”, escreveu em seu perfil no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC) questionou a réplica exibida pela loja. “Que tipo de ser humano exibe em uma vitrine de sua loja uma réplica de uma deficiência física de outro ser humano?”, escreveu na rede social.

O Grupo Giassi se manifestou na própria postagem do PT local, dizendo que “não compactua com qualquer ato que incite ódio, violência ou discriminação e, por isto, já orientou o lojista/locatário a retirar o produto de sua área de vendas e a não voltar a comercializá-lo em sua filial localizada no empreendimento”. A rede justificou que “as lojas de apoio situadas em suas unidades são locadas por terceiros para negócios independentes”

O dono da Maktub Tabacaria e Head Shop, Nailson Correa, defendeu que não há “cunho político” nos produtos vendidos e confirmou que o objeto não está mais em exposição, em entrevista ao jornal O Globo.

Redação AM POST*