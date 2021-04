Lotado, bar é interditado por promover até baile funk

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um bar em região nobre de Goiânia foi interditado e multado na noite de quinta-feira (1º/4) por não atender às regras de decreto que visa conter o avanço da pandemia na capital. Conforme a fiscalização, o estabelecimento estava com quantidade de pessoas acima do limite permitido. O local estaria promovendo até um baile funk.

O bar, tabacaria e choperia é conhecido dos apreciadores de narguilé. Ele passou os últimos dias propagandeando o esperado retorno. Anunciando até demais. Na reabertura, o público compareceu em peso. E isso em um momento que Goiás já soma quase 12 mil vidas perdidas para a Covid-19.

A previsão era funcionamento das 16h até as 23h. Mas não chegou a tanto. A fiscalização, formada por representantes da Vigilância Sanitária municipal, Agência de Meio Ambiente, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar, compareceu ao local para verificar as condições de funcionamento.

O bar fica no Setor Marista, região nobre de Goiânia e famoso pelos bares e restaurante de alto padrão. É dos pontos preferidos da juventude e dos amantes da vida noturna na capital.

Baile funk

O lugar estava bem acima da capacidade permitida. Com isso, as pessoas não seguiam os critérios de distanciamento. Muita gente estava de pé ou circulava pelo bar sem máscara. Outro ponto, de acordo com a fiscalização, é que havia som mecânico em alto volume, indicando a realização de uma espécie de baile funk.

Cerca de 200 pessoas estavam aglomeradas no bar no momento da fiscalização. De acordo com o último decreto municipal que autorizou a reabertura do comércio não essencial em Goiânia, existem várias regras a serem seguidas. Para bares e restaurantes se aplica a lotação máxima de 50% da capacidade de pessoas sentadas. É autorizada apenas apresentação de música ao vivo, no estilo voz e violão, limitada a dois integrantes.

Outro ponto observado foi a falta de alvará de funcionamento ativo. O estabelecimento foi multado em quase R$ 5 mil e interditado. A Prefeitura de Goiânia explica que intensificará a fiscalização no feriado prolongado da Semana Santa.

Nesta sexta (2/4), o estabelecimento publicou em suas redes sociais que estará “temporariamente fechado”.

Pandemia avança

Enquanto seguem os flagrantes de desrespeito, a pandemia continua avançando sem piedade estado adentro. O último mapa de risco da pandemia, que avalia as condições dos municípios e regiões em relação à disseminação da doença, aponta que Goiás inteiro está em situação de calamidade.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Goiás chegou, nesta sexta, a 11.794 vidas perdidas para a Covid-19. O número de casos confirmados chega a 487.806. Quanto às vacinas, 929.960 já foram distribuídas. Destas, 487.180 foram usadas para aplicar a primeira dose. Outras 127.218 são relativas à segunda dose.

*Fonte: Metrópoles