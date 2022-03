Lucas, Paulo André e Pedro Scooby estão no décimo paredão do ‘BBB 22’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais um paredão foi formado no “BBB 22” (TV Globo), o décimo da edição. O sonho de chegar no aguardado top 10 já é realidade para oito confinados, menos para Lucas e Paulo André e Pedro Scooby. Um deles dará adeus ao prêmio na próxima terça-feira.

Lina venceu a prova de resistência, se tornando a primeira a colocar os pés no top. Com sua indicação, uma votação no confessionário e um contragolpe, a décima berlinda está pronta.

Poder do anjo

Paulo André, o anjo da semana, imunizou Arthur Aguiar.

“Vou imunizar uma pessoa que, desde o início, o intuito era proteger não só ela, mas as pessoas que a rodeavam. De fato, eu botei essa pessoa em risco. Esse anjo vai para o Arthur”

Indicação do líder

A líder da semana, Linn da Quebrada indicou Paulo André.

Como os meninos abriram mão da liderança para mim, tendo feito isso de coração. (…) Não queria indicar um deles, mas, como as coisas aconteceram, como as coisas se formaram nesse momento, eu não vejo uma outra opção a não ser indicar… A melhor opção agora para mim, dentre as coisas que eu sinto e acredito é indicar o P.A.

Quem votou em quem no confessionário

Lucas e Pedro Scooby foram os mais votados pela casa e estão no paredão. Lucas, que recebeu seis votos, pôde puxar um brother no contragolpe e escolheu Eliezer. Os três disputarão a prova bate e volta.

Paulo André votou em Lucas;

Douglas Silva votou em Lucas;

Pedro Scooby votou em Lucas;

Arthur Aguiar votou em Lucas;

Gustavo votou em Lucas;

Eliezer votou em Lucas;

Eslovênia votou em Douglas Silva;

Lucas votou em Eliezer;

Natália votou em Pedro Scooby;

Jessilane votou em Pedro Scooby..

Bate e volta

Em uma prova de sorte, Eliezer se salvou do décimo paredão da edição. Sendo assim, Lucas faz sua estreia na berlinda ao lado de Pedro Scooby e Paulo André.

