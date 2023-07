No último domingo (9), o jovem amazonense Luan Gama, de apenas 10 anos, surpreendeu a todos com seu talento durante a reestreia do quadro “Pequenos Gênios” no programa “Domingão com Huck”. O participante deixou o apresentador Luciano Huck impressionado com suas habilidades em matemática.

Durante o programa, Luciano Huck ficou encantado com a inteligência do jovem Luan e não poupou elogios. “Você está competindo com Alice no nível de fofura”, disse o apresentador, ressaltando: “Você é muito bom, cara!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grupo de Luan foi classificado para a semifinal do quadro, garantindo a continuidade de sua participação no programa.

Em uma entrevista a um portal local, o tio de Luan, Adil Sousa, destacou as habilidades cognitivas impressionantes do garoto e expressou a grande expectativa de vê-lo brilhar na televisão. “Esperamos que ele alcance um grande público e realize seus objetivos, que é mostrar sua capacidade e talento. Desde cedo, já percebíamos que ele tinha um QI muito acima da média”, enfatizou.

Luciano Huck fica impressionado com habilidade de amazonense no ‘Pequenos Gênios’; assista pic.twitter.com/fjzZGPPUsm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) July 10, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST