Brasil

Luis Fernando Verissimo é internado em UTI de hospital em Porto Alegre

De acordo com boletim médico, escritor está em estado grave.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 22:39

Notícias do Brasil – O escritor Luis Fernando Verissimo foi internado este final de semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). 

De acordo com familiares e amigos, a equipe médica trata um princípio de pneumonia e outros sintomas relacionados às condições de saúde do cronista.

Em nota divulgada no final da tarde deste domingo, o hospital informou que o estado de Veríssimo é grave e que ele segue recebendo todas as medidas de suporte necessárias.

O cronista tem mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um AVC em 2021.  Um ano depois, recebeu um marcapasso no coração.

Aos 88 anos, o Verissimo possui uma carreira profissional dinâmica como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, é um amante da música, dedicado à prática do saxofone.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo já publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras Que os Homens Contam, O Popular: crônicas ou coisa parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.

Foram as crônicas e contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

