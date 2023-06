Luiz Schiavon, tecladista e fundador da banda RPM, morre aos 64 anos

O fundador da banda RPM e tecladista, Luiz Schiavon, de 64 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pela família a Splash.

De acordo com familiares, o músico enfrentava uma doença autoimune havia 4 anos e teve complicações na última cirurgia de tratamento. Em nota, a família informou que a cerimônia de despedida será reservada a familiares e amigos próximos.

“[…] Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão”, diz o texto.

“Esperamos que se lembrem dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele”, Comunicado da família de Luiz Schiavon

Além de fundador do RPM, Schiavon também foi diretor musical do Domingão do Faustão e comandou a banda do programa por seis anos, entre 2004 e 2010. O músico também foi o responsável pelas trilhas sonoras das novelas Rei do Gado, Terra Nostra, Esperança e Cabocla, além da minissérie Mad Maria.

RPM

A banda foi formada em 1983, em São Paulo, e viveu o auge da popularidade naquela década. Pianista clássico, Schiavon formou três anos antes a banda de jazz Aura, com Paulo Ricardo (vocalista), Paulinho Valenza (baterista) e Edu Coelho (guitarrista).

Após uma temporada de Paulo na Europa, os músicos retomaram o trabalho em conjunto e criaram o RPM, que lançou o primeiro disco em 1985. Entre os maiores sucessos do grupo estão “Olhar 43”, “Rádio Pirata”, “Revoluções por Minuto”, “Alvorada Voraz”, entre muitas outras.

Ao longo das décadas, o grupo viveu quatro pausas. A formação atual contava com Schiavon, Fernando Deluqui (guitarrista e vocal de apoio), Dioy Pallone (vocalista, baixista) e Kiko Zara (baterista e vocal de apoio). Paulo Ricardo deixou a banda em 2017, para seguir carreira solo.

A última música lançada pela banda foi “Sem Parar”, em março deste ano. Além do RPM, Schiavon foi diretor da banda do Domingão do Faustão (Globo) entre 2004 e 2010.

