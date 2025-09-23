A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Lula acusa Israel de genocídio em Gaza e reforça defesa do Estado Palestino na ONU

Em NY, presidente pediu reconhecimento da Palestina e criticou uso de vetos no Conselho de Segurança.

Por Fernanda Pereira

23/09/2025 às 06:08

Ver resumo

Foto: Ricardo Stuckert

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou a tribuna da ONU, nesta segunda-feira (22), em Nova Iorque, para acusar Israel de praticar genocídio contra a população palestina na Faixa de Gaza. O discurso ocorreu durante a 2ª sessão da Conferência Internacional de Alto Nível para a Resolução Pacífica da Questão Palestina, promovida por França e Arábia Saudita, às vésperas da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Lula voltou a defender a solução de dois Estados, com fronteiras baseadas em 1967 e Jerusalém Oriental como capital da Palestina, afirmando que este é “o único caminho possível para a paz”. O chefe de Estado lembrou que o Brasil reconheceu a Palestina em 2010 e destacou que “tanto Israel quanto a Palestina têm direito de existir”.

O presidente condenou os ataques cometidos pelo Hamas, mas responsabilizou a resposta militar israelense por uma tragédia humanitária:

“Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças, destruir 90% dos lares palestinos e usar a fome como arma de guerra. O que acontece em Gaza não é apenas extermínio do povo palestino, é a tentativa de eliminar seu sonho de nação”, declarou.

Leia mais: Lula viaja a Nova York para discurso na ONU e pode ter 1º encontro com Trump

Lula também criticou o mecanismo de veto no Conselho de Segurança da ONU, afirmando que ele inviabiliza soluções reais e expõe a fragilidade do multilateralismo.

Durante o mesmo encontro, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou o reconhecimento oficial da Palestina pelo seu país, juntando-se a Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal.

A medida foi elogiada por Lula, que destacou o apoio crescente dentro da comunidade internacional.

O líder brasileiro ainda propôs a criação de um órgão nos moldes do antigo Comitê Especial contra o Apartheid, que atuou no fim da segregação racial na África do Sul, para pressionar pelo direito de autodeterminação dos palestinos.

Segundo ele, reconhecer esse direito é “um ato de justiça” e fundamental para fortalecer a cooperação entre as nações.

