Lula admite possibilidade de reunião presencial com Donald Trump e fala em aproximação entre Brasil e EUA

O petista relatou que, nos bastidores da ONU, teve um breve contato com Trump e destacou o gesto como um sinal de aproximação.

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 20:54

Notícias do Brasil  – Nova York – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (24/9) que não descarta um encontro presencial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa após sua participação na Assembleia Geral da ONU.

“Pode ser presencial, podemos ainda discutir”, disse Lula ao comentar a possibilidade de uma nova reunião com o líder norte-americano.

O petista relatou que, nos bastidores da ONU, teve um breve contato com Trump e destacou o gesto como um sinal de aproximação entre os dois países. “Tudo pode ser resolvido quando duas pessoas conversam, acredito no poder de convencimento das palavras. Quero que ele saiba do Brasil e quero saber quais as informações que ele teve sobre o Brasil”, afirmou.

Lula também ponderou que o republicano tem liberdade para expressar preocupações em relação à economia norte-americana: “Se ele [Trump] está preocupado com a economia, é um direito dele”.

Segundo o presidente brasileiro, o aperto de mãos simbolizou abertura para diálogo. “Brasil e Estados Unidos têm muito para conversar”, ressaltou.

Em discurso na Assembleia Geral, Trump confirmou que encontrou Lula rapidamente, relatou que ambos se abraçaram e afirmou que devem se reunir novamente “na semana que vem”, destacando que houve uma “química excelente” entre os dois.

