Lula assina recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República

A indicação do procurador-geral da República é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República.

Por Jonas Souza

27/08/2025 às 20:48

Notícias do Brasil  – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República (PGR). O ato acontece em um momento de forte repercussão política, às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete aliados no Supremo Tribunal Federal (STF), por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

Leia mais: Prefeito de Maraã é notificado pelo MP-AM sobre inquérito que apura supostas irregularidades na remuneração de professores

A indicação do procurador-geral da República é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Após a assinatura, cabe ao Senado Federal realizar a sabatina do indicado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, a recondução é submetida ao plenário da Casa em votação secreta.

Para permanecer no cargo, Paulo Gonet precisa conquistar pelo menos 41 votos favoráveis entre os senadores.

A recondução de Gonet ocorre em meio a um cenário político conturbado, já que o Supremo se prepara para analisar processos envolvendo Bolsonaro e seus aliados, reforçando a relevância do comando do Ministério Público Federal nesse período.

