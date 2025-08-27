Lula assina recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República (PGR). O ato acontece em um momento de forte repercussão política, às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete aliados no Supremo Tribunal Federal (STF), por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

A indicação do procurador-geral da República é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Após a assinatura, cabe ao Senado Federal realizar a sabatina do indicado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, a recondução é submetida ao plenário da Casa em votação secreta.

Para permanecer no cargo, Paulo Gonet precisa conquistar pelo menos 41 votos favoráveis entre os senadores.

A recondução de Gonet ocorre em meio a um cenário político conturbado, já que o Supremo se prepara para analisar processos envolvendo Bolsonaro e seus aliados, reforçando a relevância do comando do Ministério Público Federal nesse período.