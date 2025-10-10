Lula chama Bolsonaro de “tranqueira” e afirma que “o Brasil está arrumado”

Notícias do Brasil – Durante o lançamento de um novo modelo de crédito imobiliário, nesta sexta-feira (10/10), em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamando-o de “tranqueira” e afirmando que o Brasil foi “semidestruído” durante o governo anterior.

“Vocês têm noção do que aconteceu nesse país nos últimos seis anos? Da semidestruição que esse país sofreu? Tivemos que passar dois anos reconstruindo, fizemos a PEC da Transição e conseguimos aprovar no Congresso antes mesmo de assumir o governo, para garantir recursos e poder governar. Porque a tranqueira que governava não cuidou disso. E esse país está arrumado”, declarou Lula durante o discurso.

O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Jader Filho (Cidades), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), além dos presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco Central.

“Não tem mágica na economia”

Em sua fala, o presidente também respondeu às críticas sobre a política fiscal do governo e defendeu a condução econômica da atual gestão.

“De vez em quando me incomoda muito, porque se você observar o desenvolvimento, o crescimento econômico, a massa salarial e o financiamento, quase não vê notícia. As pessoas não percebem que ninguém nesse país trata com mais responsabilidade as contas públicas do que nós”, disse Lula.

Ele ainda ressaltou que “não existe mágica na economia”.

“Vocês me conhecem e sabem: não tem mágica na economia, nem gênio. Se tivesse, o Brasil não teria passado tanta miséria. Esse país nunca teve tantas reservas internacionais, porque agora se pensa o Brasil como uma nação, de longo prazo”, completou.

Conversa com Donald Trump

Lula também comentou a conversa que teve, no início da semana, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que as relações diplomáticas entre os dois países foram restabelecidas.

“Ele é oito meses mais novo que eu, então tenho direito de falar mais grosso com ele”, brincou Lula, ao mencionar que ambos têm 80 anos. “Nós dois não podemos transmitir desavenças para o mundo, e sim harmonia.”

O petista aproveitou para mandar um recado indireto:

“Quem acha que lamber botas ajuda, vai cair do cavalo”, disse, ao comentar a relação com o governo norte-americano.