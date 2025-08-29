Lula compra briga com os EUA e coloca economia brasileira em risco com lei de reciprocidade

Notícias do Brasil – O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que irá acionar a Câmara de Comércio Exterior (Camex) para estudar a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos, após Washington impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Especialistas alertam que a medida, anunciada como resposta ao chamado “tarifaço” de Donald Trump, pode gerar um efeito contrário ao esperado, aumentando a tensão diplomática e prejudicando setores econômicos estratégicos do Brasil.

A iniciativa envolve a produção de um relatório técnico em até 30 dias para avaliar se as medidas americanas se enquadram na lei. Caso a Camex considere possível, o governo pretende instalar um grupo de trabalho para sugerir contramedidas, incluindo a suspensão de concessões comerciais e retaliações sobre bens, serviços e propriedade intelectual.

Analistas criticam a postura brasileira, afirmando que a escalada de retaliações tende a afetar exportadores e agronegócio, setores já pressionados pela competitividade internacional. Ao reagir com instrumentos legais inspirados na Seção 301 dos EUA, o governo corre o risco de transformar um problema pontual em uma crise bilateral de longo prazo.

Além disso, a comunicação oficial indica que o aviso aos EUA será feito nesta sexta-feira (29), abrindo espaço para negociação. Porém, a decisão de acionar a lei antes mesmo de esgotar canais diplomáticos é vista como precipitada, podendo deteriorar relações com um dos principais parceiros comerciais do Brasil.

O economista Felipe Almeida, consultado sobre o tema, afirmou:

— Medidas de retaliação muitas vezes atingem os próprios exportadores antes de pressionar o país-alvo. O Brasil precisa avaliar os riscos de prejudicar sua imagem internacional e suas cadeias produtivas.

Críticos também apontam que a ação de Lula se soma a um histórico de posturas confrontativas na política externa, que podem afastar investimentos e enfraquecer a posição do país em negociações multilaterais. Ao optar por contramedidas legais imediatas, o governo dá sinais de que prefere o conflito à diplomacia, aumentando a percepção de instabilidade entre parceiros internacionais.

Enquanto isso, setores produtivos e associações de comércio alertam que qualquer represália pode encarecer produtos importados, gerar represálias e prejudicar o fluxo de exportações brasileiras. A expectativa é de que, se aplicada, a Lei da Reciprocidade Econômica traga mais riscos do que soluções, convertendo um problema tarifário pontual em um conflito comercial prolongado.