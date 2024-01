Lula contra autistas: Presidente petista vetou na LDO recursos para centros de referência para pessoas com TEA

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado federal Danilo Forte, expressou preocupação com a decisão do governo Lula (PT) em vetar recursos destinados aos centros de referência para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa medida contradiz o discurso oficial de compromisso social do governo.

Segundo o presidente Lula, que realizou o veto, a falta de especificidade sobre a natureza dos centros e sua vinculação à estrutura do governo são os motivos para o veto. Essa indefinição poderia resultar na obrigação de custeio de instituições privadas, o que provocou o veto por parte do governo.

No entanto, Danilo Forte ressalta a contradição entre o discurso social do governo e a prática de vetar recursos essenciais. Ter o recurso no orçamento, mas sem a obrigação de execução, compromete a prioridade e o compromisso efetivo com políticas importantes, de acordo com o relator.

Forte também alerta para a pressão que esses vetos podem gerar para agilizar a votação no Congresso. Ainda segundo o relator, o veto do governo é considerado aleatório e sem critérios claros, o que gera críticas e questionamentos sobre a decisão tomada.

Os centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista desempenham um papel fundamental na assistência e no suporte a esses indivíduos e suas famílias. Essas instituições oferecem atendimento especializado, diagnóstico, orientação e acompanhamento, além de promover a inclusão social e educacional das pessoas com autismo.

Diante da complexidade desse transtorno, é essencial contar com centros de referência que possam fornecer atendimento especializado e individualizado. O autismo é uma condição que afeta a capacidade de comunicação, interação social e comportamental das pessoas, e a falta de apoio adequado pode resultar em dificuldades significativas no desenvolvimento e na qualidade de vida.