Lula demite comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda

Redação AM POST*

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu o comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda. A decisão foi comunicada ao militar neste sábado, 21. A medida ocorre em meio à “crise de confiança” do governo nas Forças Armadas.

Arruda estava no Exército desde 28 de dezembro, antes da posse do petista. A demissão teria sido sacramentada em virtude da suposta falta de disposição do general de tomar providências para “reduzir as desconfianças” de Lula em relação a alguns militares. A crise se intensificou depois dos atos de vandalismo registrado em Brasília, no domingo 8.

Em 12 de janeiro, o presidente responsabilizou os militares pelas consequências da invasão do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso. “Estou convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para essa gente entrar, porque não vi a porta de entrada quebra”, disse, na ocasião.

O Alto Comando do Exército, formado pelos generais de quatro estrelas, se reuniu neste sábado para discutir a demissão de Arruda.