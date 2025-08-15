Lula desiste de conquistar apoio dos evangélicos, e rejeição ao petista só cresce entre esse público

Notícias do Brasil – A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou de um encontro com mulheres evangélicas em Salvador (BA) nesta quinta-feira, 14. A movimentação ocorreu dias depois de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestarem preocupação por ele desistir de conquistar o apoio dos evangélicos, como mostrou a Coluna do Estadão.

A rejeição de Lula tem aumentado entre os evangélicos, segmento que é mais identificado com o bolsonarismo. A avaliação negativa do presidente no grupo cresceu de 50% para 55% entre junho e julho, de acordo com a mais recente pesquisa Datafolha. A tendência é que o voto religioso tenha peso considerável nas eleições de 2026.

Recentemente, o chefe do Executivo parou de fazer menções religiosas, que tentavam uma aproximação com o setor, em seus discursos. Esse artifício havia se tornado comum em participações do presidente em eventos pelo País. “Lula cansou”, resumiu um interlocutor à Coluna do Estadão.

Janja, em contrapartida, tem se esforçado para se aproximar dos evangélicos. A primeira-dama também se encontrou com evangélicas em Manaus (AM), no dia 4 de julho. “Escuta ativa e diálogo com mulheres evangélicas que já fazem a diferença em suas igrejas e comunidades”, definiu Anielle Franco, que também a acompanhou nessa reunião.

Um dia antes, Janja tinha visitado um terreiro com a ministra para dialogar com mulheres que professam o Candomblé. Na ocasião, elas lançaram o edital Mãe Beata Justiça Ambiental, programa que premia mulheres no combate ao racismo ambiental.