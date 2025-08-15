A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Lula desiste de conquistar apoio dos evangélicos, e rejeição ao petista só cresce entre esse público

Janja, em contrapartida, tem se esforçado para se aproximar dos evangélicos.

15/08/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou de um encontro com mulheres evangélicas em Salvador (BA) nesta quinta-feira, 14. A movimentação ocorreu dias depois de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestarem preocupação por ele desistir de conquistar o apoio dos evangélicos, como mostrou a Coluna do Estadão.

PUBLICIDADE

A rejeição de Lula tem aumentado entre os evangélicos, segmento que é mais identificado com o bolsonarismo. A avaliação negativa do presidente no grupo cresceu de 50% para 55% entre junho e julho, de acordo com a mais recente pesquisa Datafolha. A tendência é que o voto religioso tenha peso considerável nas eleições de 2026.

Leia também: Wilson Lima defende COP30 na Amazônia e critica vetos de Lula à BR-319 em fórum de governadores

PUBLICIDADE

Recentemente, o chefe do Executivo parou de fazer menções religiosas, que tentavam uma aproximação com o setor, em seus discursos. Esse artifício havia se tornado comum em participações do presidente em eventos pelo País. “Lula cansou”, resumiu um interlocutor à Coluna do Estadão.

Janja, em contrapartida, tem se esforçado para se aproximar dos evangélicos. A primeira-dama também se encontrou com evangélicas em Manaus (AM), no dia 4 de julho. “Escuta ativa e diálogo com mulheres evangélicas que já fazem a diferença em suas igrejas e comunidades”, definiu Anielle Franco, que também a acompanhou nessa reunião.

Um dia antes, Janja tinha visitado um terreiro com a ministra para dialogar com mulheres que professam o Candomblé. Na ocasião, elas lançaram o edital Mãe Beata Justiça Ambiental, programa que premia mulheres no combate ao racismo ambiental.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Vídeo de paciente na sacada do Hospital 28 de Agosto viraliza em Manaus; assista

Homem em situação de rua aparece desorientado na sacada da unidade de saúde.

há 1 minuto

Polícia

Quatro suspeitos são presos e armas são apreendidas após foguetório em Manaus

Quadrilha se preparava para confronto entre facções rivais.

há 17 minutos

Esporte

Palmeiras atropela Universitario no Peru e coloca um pé nas quartas da Libertadores

Verdão vence por 4 a 0 e constrói larga vantagem para o jogo de volta no Allianz Parque.

há 21 minutos

Brasil

Caixa encerra pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro

Mais de 3,6 milhões de trabalhadores poderão sacar até R$ 1.518.

há 41 minutos

Manaus

Veja as vagas de emprego para esta sexta-feira em Manaus

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 46 minutos