Lula desmerece Amazonas e diz que subsede da Copa do Mundo de 2014 deveria ter sido no Pará

Em discurso na entrega do Parque Linear da Nova Doca, presidente ressalta que Belém deveria ter sido uma das sedes do torneio.

Por Marcia Jornalist

03/10/2025 às 08:07 - Atualizado em 03/10/2025 às 09:51

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a abordar, nesta quinta-feira (2/10), a polêmica sobre a exclusão do Pará como sede da Copa do Mundo de 2014.

Durante a cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca, em Belém, Lula classificou a escolha de Manaus (AM) como uma decisão equivocada. Ele afirmou que, se estivesse no comando da seleção das sedes, Belém seria uma opção viável, dada sua rica tradição no futebol.

“Eu era presidente na época e não tive nenhuma participação na seleção dos estados. Se tivesse, com certeza, escolheria o Pará, que possui um histórico futebolístico muito mais relevante do que o do Amazonas”, declarou Lula.

O presidente também lembrou que o governo federal disponibilizou R$ 400 milhões via BNDES para a construção de estádios, mas reforçou que a decisão das sedes não passou por ele. Lula sugeriu que a quantidade de sedes poderia ter sido menor, afirmando que, se algum estado da Amazônia deveria ser incluído, seria o Pará.

Manaus recebeu quatro partidas, incluindo jogos com seleções como Inglaterra e Itália, o que gerou críticas à escolha. Em 2023, ao anunciar Belém como sede da COP 30, Lula considerou a confirmação do evento um “quase pedido de desculpas” pela exclusão do estado na Copa do Mundo.

