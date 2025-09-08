Lula dividiu palco com presa por tráfico na Favela do Moinho; vídeo

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na Favela do Moinho, em São Paulo, em julho, para anunciar um programa habitacional que beneficiará cerca de 900 famílias, oferecendo crédito de R$ 250 mil para a compra de novas casas pelo Minha Casa, Minha Vida e Casa Paulista. Durante o evento, Lula cumprimentou Alessandra Moja e Yasmin Moja, mãe e filha que representavam a associação de moradores da comunidade.

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (8), Alessandra e Yasmin foram alvos de mandados de prisão na Operação Sharpe, do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Elas são investigadas por envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), incluindo tráfico de drogas e extorsão de moradores que aceitaram se mudar para novas habitações. Segundo promotores, Alessandra teria assumido o comando das atividades criminosas na região após a prisão de Leonardo Moja, conhecido como Leo do Moinho.

O MPSP aponta que o PCC teria aparelhado movimentos sociais locais para proteger a comunidade da atuação da polícia. Além do tráfico, moradores teriam sido coagidos a pagar propinas para formalizar acordos de mudança. Ex-moradores relataram ameaças e perseguições, com valores de R$ 70 mil a R$ 100 mil exigidos de famílias.

PUBLICIDADE

Leia mais: Bolsonaro não deve comparecer ao STF para restante do julgamento, diz defesa

O programa habitacional do governo federal busca oferecer alternativas seguras para a realocação dos habitantes, mas a presença de figuras ligadas a atividades criminosas no evento chamou atenção das autoridades. O caso segue sob investigação pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado e pela Polícia Civil de São Paulo, com denúncias por tráfico e organização criminosa já apresentadas.