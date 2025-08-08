A notícia que atravessa o Brasil!

Lula diz não ver razões para ligar para Trump para negociar tarifaço

Donald Trump afirmou que Lula poderia ligar para ele “a qualquer momento”

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 00:00

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou na quarta-feira (6) que não pretende entrar em contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo diante da escalada de tensões comerciais entre os dois países. A afirmação foi feita em entrevista à agência de notícias Reuters, na qual o chefe do Executivo brasileiro deixou claro que não vê espaço para diálogo diante da postura adotada por Trump.

“Não há por que eu ligar para o presidente Trump. Nas mensagens e medidas que ele tomou, não há nenhum gesto de abertura para negociação. O que existe são ameaças. E eu não vou me humilhar”, declarou Lula, rebatendo diretamente os comentários feitos por Trump na última semana.

A fala do presidente brasileiro ocorre dias após Trump afirmar que estaria aberto a conversas com Lula, caso ele o procurasse. “Ele pode ligar para mim quando quiser. Vamos ver o que acontece. Eu amo o povo brasileiro”, disse o presidente americano, na última sexta-feira (1º), antes de criticar as autoridades brasileiras por “decisões erradas”.

O impasse se agravou após a entrada em vigor, nesta quarta-feira (6), de uma tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros. A medida foi oficializada com o argumento de que o Brasil representa uma “emergência nacional” por supostas práticas comerciais “incomuns e extraordinárias”.

Entre os pontos destacados pela gestão Trump como justificativa para as sanções estão a adoção do sistema de pagamentos Pix — que o governo americano considera concorrência desleal ao setor financeiro tradicional —, decisões judiciais contra empresas de tecnologia dos EUA e a instabilidade política causada pelos desdobramentos judiciais envolvendo o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida repercutiu negativamente entre setores exportadores do Brasil, que agora enfrentam barreiras adicionais no maior mercado do mundo. Lula, por sua vez, reforçou que não aceitará imposições unilaterais e que o Brasil buscará alternativas diplomáticas e comerciais para preservar seus interesses.

Até o momento, o Itamaraty não confirmou se haverá resposta formal ou contramedidas por parte do governo brasileiro.

