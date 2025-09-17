A notícia que atravessa o Brasil!

Lula diz que vetará anistia a Bolsonaro se Congresso aprovar

Apesar da posição firme, Lula frisou que o tema é de competência do Legislativo.

Por Jonas Souza

17/09/2025 às 20:11 - Atualizado em 17/09/2025 às 20:12

Notícias do Brasil  –  O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vetará uma eventual proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso o texto seja aprovado pelo Congresso Nacional. A declaração foi feita nesta quarta-feira (17/9), em entrevista exclusiva à BBC News Internacional, no Palácio da Alvorada.

“Se viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria”, disse Lula.

Leia mais: Deputados votarão urgência do PL da Anistia nesta quarta, confirma Hugo Motta

A fala ocorre em meio à pressão da ala bolsonarista para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque a proposta em votação. Lideranças articulam a apreciação em regime de urgência, o que aceleraria a tramitação do texto.

Apesar da posição firme, Lula frisou que o tema é de competência do Legislativo. “O presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e votar a anistia, isso é um problema do Congresso.”

No último dia 11 de setembro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de ataque à democracia. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto, após descumprir medidas cautelares em investigações sobre articulações contra os interesses do país ao lado de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Relação com Donald Trump

Às vésperas de embarcar para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Lula também comentou as recentes tensões com os Estados Unidos e críticas ao republicano Donald Trump. O presidente brasileiro afirmou que não ligou para o norte-americano porque “ele nunca quis conversar”.

“Se ele chegar e passar perto de mim, eu vou cumprimentá-lo porque eu sou cidadão civilizado. Eu converso com todo mundo. Eu estendo a mão para todo mundo. Eu nasci na vida política negociando. Então, para mim não tem nenhum problema”, completou Lula.

 

