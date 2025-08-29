A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Lula diz se vai ou não assistir julgamento de Bolsonaro; confira

O julgamento da ação penal começa na próxima terça-feira (2) e deve se estender até 12 de setembro.

Por Natan AMPOST

29/08/2025 às 12:03

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (29) que não pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para a próxima semana. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Itatiaia, quando Lula ironizou o pedido de anistia feito por aliados do seu antecessor.

“Tenho coisa melhor para fazer”, disse Lula ao ser questionado se assistiria ao julgamento transmitido ao vivo pela TV Justiça e outros veículos de comunicação.

Críticas ao pedido de anistia

O petista também voltou a associar Bolsonaro às articulações golpistas investigadas após os atos de 8 de janeiro de 2023 e questionou o discurso de setores bolsonaristas que pedem anistia.

“O homem [Bolsonaro] não foi nem julgado. Ele já está querendo anistia? Está dizendo que é culpado e quer ser perdoado? Não! Primeiro ele tem que provar a inocência dele”, afirmou Lula, reforçando a necessidade de que o processo siga os trâmites da Justiça.

Julgamento pode durar duas semanas

O julgamento da ação penal começa na próxima terça-feira (2) e deve se estender até 12 de setembro, com cinco sessões previstas. A acusação aponta Bolsonaro como participante de uma tentativa de golpe de Estado, tese que será analisada pelos ministros do STF.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

Para que haja condenação, são necessários pelo menos três votos favoráveis entre os magistrados que compõem a corte. Caso a maioria concorde com a acusação, os ministros passam a discutir a dosimetria da pena, ou seja, o tempo que cada réu deverá cumprir, de acordo com os crimes imputados.

Além do ex-presidente, outros envolvidos também serão julgados no mesmo processo.

Expectativa política

A avaliação de Lula reforça a tensão política que envolve o caso. Enquanto o atual governo evita se colocar como protagonista do processo, aliados de Bolsonaro preparam atos de apoio ao ex-presidente durante o julgamento. O caso é considerado decisivo para o futuro político do ex-chefe do Executivo, que já enfrenta outras ações na Justiça Eleitoral e pode ampliar seu grau de inelegibilidade caso seja condenado.

