Lula diz se vai ou não assistir julgamento de Bolsonaro; confira

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (29) que não pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para a próxima semana. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Itatiaia, quando Lula ironizou o pedido de anistia feito por aliados do seu antecessor.

“Tenho coisa melhor para fazer”, disse Lula ao ser questionado se assistiria ao julgamento transmitido ao vivo pela TV Justiça e outros veículos de comunicação.

Críticas ao pedido de anistia

O petista também voltou a associar Bolsonaro às articulações golpistas investigadas após os atos de 8 de janeiro de 2023 e questionou o discurso de setores bolsonaristas que pedem anistia.

“O homem [Bolsonaro] não foi nem julgado. Ele já está querendo anistia? Está dizendo que é culpado e quer ser perdoado? Não! Primeiro ele tem que provar a inocência dele”, afirmou Lula, reforçando a necessidade de que o processo siga os trâmites da Justiça.

Julgamento pode durar duas semanas

O julgamento da ação penal começa na próxima terça-feira (2) e deve se estender até 12 de setembro, com cinco sessões previstas. A acusação aponta Bolsonaro como participante de uma tentativa de golpe de Estado, tese que será analisada pelos ministros do STF.

Para que haja condenação, são necessários pelo menos três votos favoráveis entre os magistrados que compõem a corte. Caso a maioria concorde com a acusação, os ministros passam a discutir a dosimetria da pena, ou seja, o tempo que cada réu deverá cumprir, de acordo com os crimes imputados.

Além do ex-presidente, outros envolvidos também serão julgados no mesmo processo.

Expectativa política

A avaliação de Lula reforça a tensão política que envolve o caso. Enquanto o atual governo evita se colocar como protagonista do processo, aliados de Bolsonaro preparam atos de apoio ao ex-presidente durante o julgamento. O caso é considerado decisivo para o futuro político do ex-chefe do Executivo, que já enfrenta outras ações na Justiça Eleitoral e pode ampliar seu grau de inelegibilidade caso seja condenado.