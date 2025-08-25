Lula é detonado na web após ostentar tênis de camurça da grife italiana que custa R$ 8.050 mil

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ser alvo de polêmicas nas redes sociais, desta vez por conta do calçado escolhido para um evento em Sorocaba, no interior de São Paulo. Durante a entrega de 400 vans odontológicas móveis, na última quinta-feira (21), Lula apareceu usando um tênis de camurça da grife italiana Zegna, avaliado em cerca de R$ 8.050.

O detalhe aparentemente trivial rapidamente ganhou repercussão negativa, especialmente em um cenário econômico onde milhões de brasileiros enfrentam dificuldades financeiras. Para parte da população, a escolha de um item de luxo em compromissos oficiais contradiz o discurso de proximidade do presidente com as camadas mais pobres da sociedade.

Nas redes sociais, o episódio foi amplamente comentado. “Enquanto o povo não consegue comprar nem comida, ele aparece com um tênis de oito mil reais”, escreveu uma internauta, resumindo o tom das críticas.

Reincidência no uso de itens de luxo

Essa não é a primeira vez que o presidente chama atenção pela escolha de calçados caros. No início do ano, durante viagem ao Japão, Lula já havia aparecido com um modelo da mesma marca, avaliado em cerca de R$ 10 mil. O novo episódio, portanto, reforça a percepção de que o petista tem optado por peças de grife em ocasiões públicas, algo que gera desconforto para parte de sua base de eleitores, historicamente vinculada à defesa de políticas populares e ao discurso de simplicidade.

Alfinetada em Bolsonaro

Durante a cerimônia em Sorocaba, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tentou descontrair o momento ao brincar com as meias usadas pelo presidente e alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro que está em prisão domiciliar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Tem gente que tem tornozeleira, tem gente que tem meia bonita”, disse Padilha, provocando risos. Lula entrou na onda e reforçou: “Você ouviu o que ele disse? Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita”.

Ainda assim, a piada não foi suficiente para neutralizar as críticas sobre o calçado. Para analistas de imagem, episódios como esse mostram a dificuldade de conciliar uma figura política que tenta se manter próxima ao povo, mas que adota símbolos de status em público.