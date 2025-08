Lula exalta condenados no mensalão e no petrolão, em evento do PT

Notícias do Brasil – Durante o 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizado no domingo (3) em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou publicamente a presença de nomes históricos da sigla que já haviam sido condenados no escândalo do mensalão e do petrolão. Entre eles, estavam os ex-tesoureiros Delúbio Soares e João Vaccari Neto, além dos ex-presidentes do partido José Dirceu e José Genoino.

“Estou feliz que o companheiro Delúbio está presente aqui nessa plenária. Acho extremamente importante a volta do Zé Dirceu para a direção nacional do PT. E o companheiro Genoíno também deveria estar nessa”, declarou Lula, sendo ovacionado pelos participantes, que passaram a entoar: “Dirceu, guerreiro do povo brasileiro”.

Os quatro nomes citados pelo presidente foram protagonistas de momentos turbulentos da história do partido: Delúbio e Genoino foram condenados no escândalo do mensalão; Vaccari, na Lava Jato, por envolvimento no petrolão; e Dirceu teve condenações em ambos os casos.

O evento também foi marcado por um encontro simbólico entre Lula e Fidel Antonio Castro Smirnov, neto do ex-líder cubano Fidel Castro. A reunião foi promovida pelo vice-presidente do PT, Washington Quaquá, prefeito de Maricá (RJ). Em publicação nas redes sociais, Quaquá destacou o gesto como “um abraço entre história e futuro”.

Segundo Quaquá, Fidelito, como é conhecido, desenvolverá pesquisas em medicina nuclear no município fluminense. Durante o encontro, Lula e Fidelito relembraram uma conversa anterior em Santiago de Cuba. Em tom descontraído, Quaquá ainda brincou com o presidente sobre a compra da SAF do Vasco da Gama.

A programação contou com a presença de diversas lideranças petistas, como a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o novo presidente do partido, Edinho Silva.