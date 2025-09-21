A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Lula exclui EUA da reunião “Democracia Sempre” paralela à Assembleia-Geral da ONU

Encontro paralelo à Assembleia-Geral da ONU foca democracia, combate à desigualdade e à desinformação.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 12:30

Ver resumo

Notícias do Brasil – O Brasil decidiu não convidar os Estados Unidos para a reunião “Democracia Sempre”, que ocorrerá na próxima semana em Nova York, em paralelo à Assembleia-Geral da ONU. O encontro, que deve reunir cerca de 30 países, tem como foco a defesa da democracia, o combate à desigualdade e à desinformação. A ausência norte-americana representa mudança em relação à primeira edição, realizada no ano passado com participação dos EUA.

PUBLICIDADE

Segundo o governo brasileiro, não há condições de incluir Washington no grupo neste momento. A avaliação é de que o atual governo dos EUA, liderado por Donald Trump, adota postura considerada extremista e de questionamento ao processo democrático. Ainda de acordo com essa justificativa, medidas recentes do presidente republicano—como a proibição de iniciativas contra desinformação e a defesa de punições a críticos de aliados conservadores—reforçaram a decisão de manter o país fora da lista de convidados.

Leia também: Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

PUBLICIDADE

Com esse movimento, a organização do encontro sinaliza que pretende preservar a coerência temática do fórum, mantendo a agenda voltada para instituições democráticas, redução de desigualdades e enfrentamento da desinformação. A expectativa é de que os participantes discutam orientações e compromissos alinhados a esses princípios ao longo das atividades em Nova York.

A exclusão dos EUA, portanto, marca um ponto de inflexão no formato do “Democracia Sempre”, que passa a ocorrer com uma composição distinta em relação ao ano anterior, mantendo, porém, o enfoque nas pautas democráticas e sociais definidas pelos organizadores.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Mega-Sena não tem ganhador e acumula com prêmio de R$ 48 milhões

Concurso 2917 não teve acerto das seis dezenas.

há 3 minutos

Brasil

Homem é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Brasília

Investigações miram logística e possíveis coautores de plano de ataque.

há 39 minutos

Amazonas

Colisão entre bote e jet ski deixa três desaparecidos em Manacapuru

Moradores relatam que o jet ski atingiu o bote por volta das 23h.

há 1 hora

Manaus

Bairros Coroado e Flores ficarão sem energia nesta segunda (22)

Concessionária programa desligamentos para serviços de manutenção e ampliação da rede.

há 2 horas

Polícia

PM flagra flanelinhas extorquindo motoristas durante show Klesssinha em Manaus: “alguns estão cobrando R$150”

Polícia Militar flagrou a prática.

há 2 horas