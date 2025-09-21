Lula exclui EUA da reunião “Democracia Sempre” paralela à Assembleia-Geral da ONU

Notícias do Brasil – O Brasil decidiu não convidar os Estados Unidos para a reunião “Democracia Sempre”, que ocorrerá na próxima semana em Nova York, em paralelo à Assembleia-Geral da ONU. O encontro, que deve reunir cerca de 30 países, tem como foco a defesa da democracia, o combate à desigualdade e à desinformação. A ausência norte-americana representa mudança em relação à primeira edição, realizada no ano passado com participação dos EUA.

Segundo o governo brasileiro, não há condições de incluir Washington no grupo neste momento. A avaliação é de que o atual governo dos EUA, liderado por Donald Trump, adota postura considerada extremista e de questionamento ao processo democrático. Ainda de acordo com essa justificativa, medidas recentes do presidente republicano—como a proibição de iniciativas contra desinformação e a defesa de punições a críticos de aliados conservadores—reforçaram a decisão de manter o país fora da lista de convidados.

Com esse movimento, a organização do encontro sinaliza que pretende preservar a coerência temática do fórum, mantendo a agenda voltada para instituições democráticas, redução de desigualdades e enfrentamento da desinformação. A expectativa é de que os participantes discutam orientações e compromissos alinhados a esses princípios ao longo das atividades em Nova York.

A exclusão dos EUA, portanto, marca um ponto de inflexão no formato do “Democracia Sempre”, que passa a ocorrer com uma composição distinta em relação ao ano anterior, mantendo, porém, o enfoque nas pautas democráticas e sociais definidas pelos organizadores.