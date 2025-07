Lula fará pronunciamento em rede nacional sobre tarifa de Trump

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão nesta quinta-feira (17), às 20h30, para se posicionar oficialmente sobre o tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano.

Leia mais: Pistoleiros invadem residência e executam homem a tiros no bairro Flores em Manaus

PUBLICIDADE

A fala terá duração de 4 minutos e 50 segundos e representa mais uma etapa da reação do governo brasileiro contra a medida americana, considerada desproporcional e injusta pelo Palácio do Planalto. Em discursos recentes, Lula tem enfatizado que o Brasil está aberto à negociação, mas não aceitará interferência externa. Ele também já declarou que o país está pronto para aplicar a Lei da Reciprocidade Econômica e recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC), caso não haja diálogo.

Na véspera do pronunciamento, o governo federal enviou uma carta formal ao governo norte-americano, manifestando “indignação” com a medida tarifária. O documento foi assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também chefia o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Endereçada ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnik, e ao representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer, a carta destaca que os Estados Unidos possuem superávit na balança comercial com o Brasil. Ou seja, em valores, os americanos exportam mais para o Brasil do que importam do país — contrariando o argumento do governo Trump de que haveria prejuízo à economia dos EUA na relação bilateral.

PUBLICIDADE

Além disso, a correspondência oficial cobra resposta a uma carta anterior, enviada em maio, que ainda não foi respondida pelos americanos.

Críticas e provocação ao Brasil

PUBLICIDADE

O anúncio de Trump veio por meio de uma carta endereçada ao presidente Lula, na qual, além de alegar falsamente um déficit comercial, o presidente norte-americano critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.

O governo brasileiro tem reforçado a defesa da soberania nacional nas redes sociais. Perfis oficiais do presidente Lula, do Ministério das Relações Exteriores e da Casa Civil têm publicado mensagens ressaltando o papel do Brasil na economia global e rebatendo críticas.

PUBLICIDADE

Uma das postagens que mais repercutiu foi feita nesta quarta-feira (16), com a frase: “O PIX é nosso, my friend”. A publicação é uma resposta velada ao governo dos EUA, que abriu investigação contra o sistema PIX, sob a alegação de que ele representaria uma desvantagem competitiva para empresas americanas do setor financeiro.