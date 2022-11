Lula faz exames de rotina e descobre inflamação na laringe

Redação AM POST

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, neste sábado (12), uma série de exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo e descobriu uma inflamação e uma pequena área de leucoplasia na laringe decorrente do esforço vocal feito durante a campanha eleitoral.

A equipe médica que atende o petista é coordenada pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Rubens Brito.

De acordo com nota divulgada pela equipe médica, a avaliação clínica contou com exames de imagem, como ecocardiograma, que monitora o coração; angiotomografias, que permitem a visualização de estruturas no interior das veias e artérias, e PET Scan, que mapeia o organismo de forma completa.

Segundo a equipe, os resultados estão normais e seguem apontando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.

Um outro exame endoscópico chamado nasofibroscopia, que avalia tecidos da cavidade nasal, faringe, cordas vocais e laringe, apresentou alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe.

Leucoplasias são lesões que se manifestam como placas brancas nas superfícies da mucosa oral.

Lula fez os exames antes de ir para a COP27, no Egito, da qual participará a partir da próxima terça-feira (15). Além do petista, a comitiva contará com os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) e a deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva, cotada para assumir o Ministério do Meio Ambiente.