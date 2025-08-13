A notícia que atravessa o Brasil!

Lula ignora riscos e insiste em criação de nova moeda comum entre países do Brics

Em meio a críticas internas e externas, presidente volta a defender criação de moeda dos Brics.

13/08/2025 às 06:00

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 12, que o Brasil pode levar ao grupo dos Brics a discussão sobre a criação de uma moeda para o comércio internacional. Ele disse estar aberto ao debate. “Precisa alguém me convencer de que estou errado” sobre a necessidade de uma moeda comum entre os países do bloco.

“É importante lembrar que, em 2004, fiz um acordo com a Argentina para que pudéssemos comercializar em reais e em pesos. Não podemos ficar dependentes do dólar”, disse Lula. “É plenamente possível. Demora porque as pessoas estão acostumadas. Mudanças têm resistência.”

No entanto, o presidente fez uma ressalva de que não quer “mexer” com o dólar, mas ressalta que a ideia de moeda alternativa não foi testada. Segundo Lula, os Estados Unidos estão com “ciúme” da relação do Brasil com os Brics. E ainda deu uma indireta para os governadores brasileiros que criticam a sua postura, ironizando se eles leem jornais ou não.

Leia mais: Lula defende ‘moeda de comércio exterior’ como alternativa ao dólar e novos países no Brics

Lula afirmou que sua posição está alinhada à defesa da autodeterminação dos povos, da soberania brasileira e do multilateralismo. Comentando sobre sua relação com líderes americanos, disse ter se entendido melhor com o republicano George W. Bush do que com outros presidentes dos EUA.

O petista também considerou um erro a divergência do presidente francês Emmanuel Macron em relação ao Acordo União Europeia-Mercosul. Ele afirma que os produtos brasileiros não competem com os franceses. Ele utilizou o exemplo da França para exemplificar a sua boa relação com presidentes de espectros políticos diferentes.

Estadão Conteúdo

