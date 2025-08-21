A notícia que atravessa o Brasil!

Lula nomeia ex-editor da Globo, André Basbaum, para presidir a EBC

Com mais de 25 anos de experiência jornalística, André Basbaum já atuou como editor de economia do Jornal Nacional (Globo).

Por Jonas Souza

21/08/2025 às 20:13

Notícias do Brasil  – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, na quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025, o decreto que oficializa o jornalista André Basbaum como novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A nomeação marca uma nova etapa na gestão da estatal de comunicação pública.

Leia mais: Ministros do STF criticam inclusão de conversas pessoais no relatório da PF que indiciou Bolsonaro e Eduardo

Basbaum sucede Jean Lima, que deixou o cargo após cerca de um ano e dez meses à frente da EBC, em razão de divergências internas. Durante sua gestão, a TV Brasil consolidou sua audiência na quinta posição nacional, e a Rede Nacional de Comunicação Pública foi expandida para todas as capitais do país.

Com mais de 25 anos de experiência jornalística, André Basbaum já atuou como editor de economia do Jornal Nacional (Globo), editor especial no Jornal da Record, editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band. Antes de assumir a EBC, ocupava o cargo de diretor de integração de jornalismo na Record TV.

Em comunicado, o novo presidente afirmou que sua prioridade será promover unidade interna: “Minha missão é unir a empresa, mantendo os avanços que ocorreram e ajustando o que for necessário.” Ele também enfatizou a intenção de fortalecer a comunicação pública e garantir maior eficiência na comunicação governamental.

A EBC, criada em 2008 durante o segundo mandato de Lula, é responsável pela operação do sistema público de radiodifusão, que compreende TV Brasil, Agência Brasil e diversas emissoras de rádios públicas, além de plataformas digitais. A empresa conta com cerca de 1,8 mil funcionários e consome aproximadamente R$ 500 milhões por ano.

