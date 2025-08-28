Lula opta pelo confronto em vez do diálogo com Trump: “Homem que tem dignidade não rasteja”

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (28/8) que não pretende insistir em um diálogo direto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do agravamento da crise comercial entre os dois países. Em entrevista à TV Record de Minas Gerais, Lula ressaltou que não vai “mendigar” uma conversa com o republicano.

“Um homem que anda de cabeça erguida, tem dignidade, não rasteja diante de outro homem. O dia que o Trump quiser, eu estarei pronto para conversar. Mas ele nem carta para mim mandou. Na hora que ele quiser, o ‘Lulinha paz e amor’ está pronto para conversar, mas não pensem que o Lula vai ficar mendigando uma conversa não”, declarou o petista.

Tensão comercial

As falas do presidente ocorrem em meio ao chamado “tarifaço” de Trump, que elevou para 50% as tarifas sobre produtos exportados pelo Brasil aos EUA. A sobretaxa é resultado da soma de uma alíquota de 10% já em vigor desde abril com mais 40% anunciados no fim de julho.

Apesar disso, cerca de 700 produtos ficaram de fora da sobretaxa de 40%, incluindo suco de laranja, aeronaves, castanhas, petróleo e minério de ferro, que continuam sujeitos apenas à taxa de 10%. As medidas entraram em vigor no último dia 6 de agosto e atingem setores estratégicos da economia brasileira.

Lula critica postura de Washington

Lula destacou que, embora tenha escalado ministros considerados “de peso” para conduzir a negociação — Geraldo Alckmin (Indústria, Comércio e Serviços), Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) —, não houve abertura por parte do governo americano.

“Ninguém pode dizer que eu não quero negociar, o problema é que os americanos não querem. Tenho três ministros tops para isso, mas ninguém de lá quer conversar. Porque o presidente americano se acha dono do planeta”, afirmou o presidente.