Lula pede que Celso Sabino aguarde seu retorno dos EUA para discutir saída do governo

Notícias do Brasil – O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou neste sábado (20) que pretende deixar o cargo após a decisão do União Brasil de romper oficialmente com o governo federal. Durante agenda em Santarém, no oeste do Pará, ele destacou estar pronto para acatar a orientação da sigla. Segundo Sabino, no entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que ele aguardasse seu retorno dos Estados Unidos para uma nova conversa sobre o tema.

“Eu estive com o presidente essa semana para comunicar essa decisão, e o presidente pediu que eu aguardasse ele retornar dos Estados Unidos, para que nós voltássemos a conversar sobre o assunto”, disse o ministro.

A declaração ocorre poucos dias depois de a Executiva Nacional do União Brasil se declarar partido independente, recomendar que filiados em cargos no governo solicitem exoneração e alertar para a possibilidade de processo por infidelidade partidária. Sabino é o único dos três ministros da legenda com filiação ao partido. Apesar da pressão, ele sinalizou espaço para diálogo e reforçou seu compromisso com o trabalho na pasta.

“Cada segundo, cada centímetro de chance que eu tiver aqui de ajudar o Pará, de melhorar o turismo no Brasil, para que tenha mais emprego, mais oportunidade, eu não vou desperdiçar […] seja no Ministério do Turismo, seja na Câmara, seja onde Deus achar que eu devo estar”, declarou.

Em entrevista ao g1, Sabino disse que o país vive um momento positivo no setor: “Nós vamos encerrar esse ano recebendo mais de 10 milhões de turistas estrangeiros”. Para ele, o Brasil passará a ser a quarta potência das Américas no turismo e já registra avanços em emprego, com mais de 8 milhões de trabalhadores, grande parte mulheres.