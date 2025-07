Lula reage a Trump e afirma que não permitirá “outro pegar” minerais do Brasil

Notícias do Brasil – Durante a inauguração de uma usina termelétrica no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), nesta segunda-feira (28/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por declarações e ações que indicam interesse em minerais estratégicos brasileiros.

A tensão surgiu após o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, mencionar que as chamadas terras raras — minerais essenciais para a produção de componentes tecnológicos — poderiam ser incluídas em negociações envolvendo o tarifaço de 50% imposto por Trump, que entrará em vigor na próxima sexta-feira (1º).



“Se esse mineral já é crítico, eu vou pegar ele pra mim. Por que eu vou deixar pra outro pegar?”, declarou o presidente, afirmando que os recursos pertencem exclusivamente ao povo brasileiro.

Soberania sobre recursos naturais

Em seu discurso, Lula reforçou que os minerais críticos do país não serão colocados na mesa de negociação com os Estados Unidos.

“Aquilo é nosso, aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir, é simples assim”, afirmou.

Ele também anunciou a criação de uma comissão “ultra especial” para mapear as riquezas minerais no território nacional. Segundo o presidente, apenas 30% das reservas do Brasil foram devidamente identificadas. O governo pretende controlar de forma mais rígida a pesquisa e a exploração mineral.

“Temos que dar autorização para as empresas pesquisarem sob o nosso controle. Na hora que a gente der autorização, ela não pode vender sem conversar com o governo e, muito menos, vender a área que tem o minério”, ressaltou.

Críticas a Eduardo Bolsonaro

Lula também associou o atual embate comercial com os EUA à atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O que que fez o filho do coisa [Jair Bolsonaro]? De forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir pro Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele ir preso. Temos um cara que está traindo o povo brasileiro”, acusou Lula.