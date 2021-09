Lula revela que recebe salário de R$ 27 mil do PT

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante entrevista ao podcast “Mano a Mano” do rapper Mano Brown, que, atualmente, ganha um salário de R$ 27 mil pago pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

De acordo com o petista, o montante é parte das contribuições sociais de filiados e deputados, bem como do fundo partidário da coligação. Durante o episódio, que durou pouco mais de duas horas, o ex-presidente respondeu a perguntas sobre seu patrimônio pessoal, erros e acertos das gestões petistas, embates entre partidos de esquerda e direita e possíveis futuros para o Brasil.

“Hoje eu sobrevivo do PT. Eu não sei se alguém aqui sabe, eu acho que é R$ 27 mil. O PT tem vários membros do executivo que vivem de salário do partido”, disse Lula.

O assunto sobre a renda de Lula surgiu após ele e Mano Brown conversarem sobre a relação familiar do petista, quando esteve na Presidência. O rapper falou sobre a relação de Lula com o irmão Frei Chico e o filho do ex-presidente, investigados pela Lava-Jato.

Lula ainda disse que depois da presidência da República passou a viver como “contador de histórias”, fazendo palestras. Durante as investigações da Lava-Jato, o ex-presidente teve seus bens bloqueados. Ele também foi questionado por Mano Brown sobre seus bens, e disse que, além do dinheiro retido, possui três apartamentos. Sua atual residência, onde ele mora, vale cerca de R$ 1 milhão, segundo o próprio Lula, mas está bloqueada na Justiça.

