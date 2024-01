Lula sanciona lei que define revisão de pagamento de serviços do SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (16) projeto de lei que define a revisão anual do pagamento dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto determina que os serviços oferecidos por organizações privadas e hospitais filantrópicos serão reavaliados uma vez ao ano, em dezembro, por meio de ato do Ministério da Saúde, considerando a disponibilidade orçamentária e financeira. A última revisão da tabela ocorreu em 2013.

Segundo informações do Ministério da Saúde, mais de 1.800 entidades filantrópicas atendem pelo SUS.

“Esses valores são estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e aprovados no Conselho Nacional de Saúde. As premissas são a garantia da qualidade do atendimento, o equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços e a preservação do valor real destinado à remuneração de serviços, observada a disponibilidade orçamentária e financeira”, diz texto divulgado pela Presidência da República.

De acordo com a nova lei, caso a capacidade de atendimento pelo SUS seja insuficiente, o sistema poderá buscar auxílio nos serviços privados.

Representantes do governo federal, das secretarias estaduais e municipais, e de entidades filantrópicas participaram da cerimônia de sanção.

Agência Brasil