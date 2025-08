Lula se encontra com neto de Fidel Castro e reforça ‘preferência’ por regimes autoritários

Notícias do Brasil – Durante o encerramento do 17º Encontro Nacional do PT, neste domingo (3), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva protagonizou um gesto que reacendeu críticas sobre suas afinidades ideológicas: um encontro e abraço público com Fidel Antonio Castro Smirnov — conhecido como “Fidelito” — neto do ex-líder cubano Fidel Castro.

A imagem foi celebrada por integrantes do partido, como o prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá (PT), que classificou o momento como “um gesto de afeto e história que agora se transforma em futuro”. Fidelito deverá atuar em projetos de medicina nuclear no município fluminense.

PUBLICIDADE

Apesar do tom de celebração entre os petistas, o encontro voltou a levantar questionamentos sobre a política externa de Lula, marcada historicamente por aproximações com regimes considerados autoritários, como Cuba, Venezuela, Irã e Nicarágua. Críticos apontam que tais relações enfraquecem o discurso democrático do Brasil no cenário internacional, especialmente em fóruns que tratam de direitos humanos e liberdades civis.

Leia mais: “Os EUA já deram golpe aqui e não vou desistir de trocar o dólar”, diz Lula

Histórico de aproximações com líderes autoritários

Desde seu primeiro mandato, Lula manteve relações estreitas com líderes como Fidel Castro, Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad, Muammar Kadhafi e Bashar al-Assad. Em todos os casos, o presidente brasileiro evitou críticas diretas às violações de direitos humanos promovidas por esses regimes, optando por um discurso de respeito à soberania dos países.

PUBLICIDADE

Em 2023, já em seu terceiro mandato, Lula recebeu em Brasília o presidente venezuelano Nicolás Maduro e afirmou que há uma “narrativa de antidemocracia na Venezuela que não se sustenta” — declaração que gerou reações negativas dentro e fora do país.

Mais recentemente, em 2024, encontrou-se novamente com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sem mencionar a repressão interna no país caribenho. A recorrente tolerância com governos repressivos também tem servido como combustível para a oposição, que explora a contradição entre o discurso democrático do petista e suas escolhas diplomáticas.

PUBLICIDADE

Implicações políticas e diplomáticas

A presença de Fidelito no evento do PT reforça o que analistas classificam como uma política externa ideológica, que privilegia a afinidade política e histórica em detrimento de princípios democráticos universais. Essa estratégia pode gerar impactos:

Na imagem internacional do Brasil, enfraquecendo o papel do país como defensor da democracia em organismos multilaterais;

PUBLICIDADE

Nas relações comerciais, especialmente com democracias ocidentais preocupadas com violações de direitos humanos;

Na política interna, ao alimentar o discurso da oposição e ampliar a polarização entre governo e setores conservadores da sociedade.

Ao adotar uma postura de neutralidade diante de violações e manter laços com ditaduras, Lula se distancia do posicionamento esperado de uma liderança democrática global, tornando-se alvo de críticas por incoerência entre o discurso e a prática.