A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Lula vai à missa agradecer ‘pela proteção’ após pane em avião da FAB em Belém; assista

Presidente relata falha em um dos motores e desembarque preventivo.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 18:02 - Atualizado em 03/10/2025 às 18:05

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um problema técnico em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) interrompeu, na manhã desta sexta-feira (3/10), a decolagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de Belém (PA) com destino à Ilha do Marajó. Em entrevista à TV Liberal, o chefe do Executivo relatou falha em um dos motores e afirmou: “Graças a Deus, aconteceu em solo e não durante o voo. Tivemos que desembarcar com receio de que pudesse pegar fogo”.

PUBLICIDADE

Após o episódio, Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, estiveram na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, para agradecer “pela proteção” e “pelas bênçãos recebidas pelo Brasil”. Em publicação no X (antigo Twitter), o presidente informou que a comitiva seguiu viagem em outra aeronave.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

PUBLICIDADE

A FAB comunicou que a falha ocorreu em um avião modelo Amazonas C105, de fabricação da Airbus. A aeronave, que não é a oficial da Presidência, é usualmente empregada no transporte de tropas e cargas, além de deslocamentos em pistas menores.

Com a substituição do avião, Lula embarcou em aeronave reserva e seguiu para Breves, na região da Ilha do Marajó. A agenda oficial inclui visita a obras em Belém, cidade que receberá a COP30 em novembro. O presidente deve viajar ainda nesta sexta-feira para São Paulo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

TCE-AM devolve mais de R$ 11 milhões aos cofres públicos com apoio da Prefeitura de Manaus

De 2016 a 2025, o Tribunal determinou o recolhimento de R$ 10,02 milhões em multas e R$ 1,53 milhão por meio de outros mecanismos.

há 16 minutos

Manaus

Vacinação antirrábica 2025 começa em Manaus com três pontos fixos

Pontos nas zonas leste, norte e oeste atendem de segunda a sábado.

há 22 minutos

Brasil

Facção criminosa arranca mulher de casa para execução e ela implora para não morrer: “Por favor, tenho filho”

Vítima foi arrancada de casa diante dos filhos, de 3 e 5 anos.

há 41 minutos

Amazonas

MP-AM emite recomendação para evitar consumo de álcool com metanol no Amazonas

O MP-AM alerta que o consumo de bebidas adulteradas com metanol pode causar cegueira, danos neurológicos irreversíveis e até morte.

há 43 minutos

Amazonas

Prefeito Gerlando Lopes vai gastar mais de R$ 2 milhões em materiais de limpeza em Lábrea

Os produtos adquiridos serão utilizados para atender as necessidades da rede municipal de ensino.

há 1 hora