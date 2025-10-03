Lula vai à missa agradecer ‘pela proteção’ após pane em avião da FAB em Belém; assista

Notícias do Brasil – Um problema técnico em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) interrompeu, na manhã desta sexta-feira (3/10), a decolagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de Belém (PA) com destino à Ilha do Marajó. Em entrevista à TV Liberal, o chefe do Executivo relatou falha em um dos motores e afirmou: “Graças a Deus, aconteceu em solo e não durante o voo. Tivemos que desembarcar com receio de que pudesse pegar fogo”.

Após o episódio, Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, estiveram na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, para agradecer “pela proteção” e “pelas bênçãos recebidas pelo Brasil”. Em publicação no X (antigo Twitter), o presidente informou que a comitiva seguiu viagem em outra aeronave.

A FAB comunicou que a falha ocorreu em um avião modelo Amazonas C105, de fabricação da Airbus. A aeronave, que não é a oficial da Presidência, é usualmente empregada no transporte de tropas e cargas, além de deslocamentos em pistas menores.

Com a substituição do avião, Lula embarcou em aeronave reserva e seguiu para Breves, na região da Ilha do Marajó. A agenda oficial inclui visita a obras em Belém, cidade que receberá a COP30 em novembro. O presidente deve viajar ainda nesta sexta-feira para São Paulo.