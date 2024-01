Lula vai se reunir com companhias aéreas nos próximos dias para discutir ajuda a setor, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se reunir nos próximos dias, entre esta e a próxima semana, com representantes de companhias aéreas para discutir medidas de recuperação do setor.

“O presidente de fato quer ajudar nessa equação que vai desde o combustível, passando por linha de crédito, até a judicialização”, disse o ministro.

As declarações foram feitas durante um evento que analisou as operações do setor aéreo em 2023. Apesar do aumento de 15,3% no movimento de passageiros, o ministro ressaltou que ainda existem desafios para fortalecer as companhias e promover uma maior democratização do acesso aos voos.

“Vamos nos reunir para discutir o fortalecimento das companhias aéreas, que sabemos que no mundo todo enfrentam desafios”, disse Costa Filho.

As três principais empresas que atuam no mercado doméstico têm reclamado de questões financeiras. Entre elas, a Gol enfrenta a pior situação e busca evitar a adesão à recuperação judicial.

Estadão Conteúdo