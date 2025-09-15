Lula viaja aos Estados Unidos para participar da Assembleia-Geral da ONU em meio a tensões diplomáticas

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se prepara para embarcar nos próximos dias aos Estados Unidos para participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York. A viagem acontece em um momento de aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e o governo norte-americano, após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tradicionalmente, cabe ao Brasil abrir os discursos do encontro, e Lula deve falar na cerimônia de abertura da assembleia. Além disso, a agenda inclui reuniões bilaterais com chefes de Estado e encontros paralelos a eventos promovidos pela ONU.

A expectativa é de que o presidente aproveite a ocasião para reforçar temas centrais da política externa brasileira, como a defesa da democracia, o combate às desigualdades e a agenda climática, além de buscar diálogo em meio ao cenário de atrito com Washington.

O Itamaraty ainda não divulgou a lista completa de encontros bilaterais, mas assessores do governo confirmam que Lula deve se reunir com líderes de países latino-americanos, europeus e africanos.