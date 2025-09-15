A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Lula viaja aos Estados Unidos para participar da Assembleia-Geral da ONU em meio a tensões diplomáticas

Tradicionalmente, cabe ao Brasil abrir os discursos do encontro, e Lula deve falar na cerimônia de abertura da assembleia.

Por Jonas Souza

15/09/2025 às 14:45

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se prepara para embarcar nos próximos dias aos Estados Unidos para participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York. A viagem acontece em um momento de aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e o governo norte-americano, após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

PUBLICIDADE

Leia mais: Contêineres desabam no Porto Chibatão em Manaus e assusta trabalhadores; assista

Tradicionalmente, cabe ao Brasil abrir os discursos do encontro, e Lula deve falar na cerimônia de abertura da assembleia. Além disso, a agenda inclui reuniões bilaterais com chefes de Estado e encontros paralelos a eventos promovidos pela ONU.

PUBLICIDADE

A expectativa é de que o presidente aproveite a ocasião para reforçar temas centrais da política externa brasileira, como a defesa da democracia, o combate às desigualdades e a agenda climática, além de buscar diálogo em meio ao cenário de atrito com Washington.

O Itamaraty ainda não divulgou a lista completa de encontros bilaterais, mas assessores do governo confirmam que Lula deve se reunir com líderes de países latino-americanos, europeus e africanos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Cinema

Casamento às Cegas Brasil 5: Após um “fora” inesperado, conheça os casais que ficaram noivos na nova temporada do reality da Netflix

Quinta edição do reality traz elenco acima dos 50 anos, romances surpreendentes, tretas e até um pedido recusado no primeiro encontro

há 8 minutos

Amazonas

TJAM abre procedimento contra oficial de justiça acusado de estourar tímpano de criança de 8 anos em Manaus

A Corte destacou que “serão adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis” contra o oficial.

há 16 minutos

Curiosidades

O vidente sérvio que teria previsto guerras mundiais e a Covid

Vidente do século 19 teria antecipado conflitos mundiais, mudanças políticas e até uma misteriosa doença global

há 20 minutos

Pará

FAB localiza aeronave roubada no Pará em operação conjunta com a Força Aérea Boliviana

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na quarta-feira (10).

há 29 minutos

Curiosidades

Como foram construídas as pirâmides de Gizé?

Pirâmides erguidas há mais de 4.500 anos ainda guardam segredos sobre sua construção, revelando a engenhosidade da civilização egípcia

há 29 minutos