Macabro: Veja momento em que homem é flagrado matando e comendo gatos e cachorros

Notícias do Brasil – Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (27/8) no bairro Vila Nova, em Barra Velha, Santa Catarina, sob suspeita de matar e se alimentar de cachorros e gatos de rua.

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) e da Polícia Militar, após uma denúncia anônima.

De acordo com as autoridades, o suspeito confessou que capturava animais abandonados, os matava e usava a carne para consumo próprio.

Durante a abordagem policial, a mãe do homem confirmou seus relatos e revelou que restos dos animais eram armazenados na geladeira da residência.

Os agentes encontraram evidências que apoiavam a versão do suspeito, incluindo marcas de manipulação e objetos utilizados no abate. Apesar da confissão, o homem resistiu à prisão e teve que ser algemado para garantir a segurança dos policiais.

Ele foi levado à Central de Flagrantes de Itajaí e autuado por maus-tratos a animais, conforme a Lei de Crimes Ambientais.

O delegado Willer Pereira de Lima afirmou que o caso não permite pagamento de fiança, e o suspeito permanecerá detido no sistema prisional de Barra Velha até a audiência de custódia, prevista para ocorrer em até 24 horas. As investigações continuam para esclarecer a frequência e as circunstâncias dos atos.