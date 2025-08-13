Macapá recebe Jornada de Integração Regional e Desenvolvimento Sustentável

Notícias do Brasil – Nos dias 21 e 22 de agosto, Macapá receberá a Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento, organizada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e o Banco da Amazônia (Basa). O evento, gratuito, acontecerá na sede da Fecomércio Amapá, localizada no Centro da capital.

O primeiro dia (21) terá como destaque o Pitch Day, direcionado a startups com projetos nos programas prioritários de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que incluem Bioeconomia (Idesam), Fomento ao Empreendedorismo Inovador (Softex) e Indústria 4.0 e Modernização Industrial (CITS Amazonas).

Já o segundo dia (22), a partir das 8h30, contará com apresentações e demonstrações práticas sobre incentivos fiscais, cadastro e importação incentivada, elaboração de projetos utilizando matéria-prima regional, soluções de crédito e oportunidades ligadas à Política de PD&I. Também haverá painel dos programas prioritários, exposição de cases de sucesso e apresentações sobre bioeconomia, indústria 4.0 e empreendedorismo inovador. Durante todo o evento, os participantes poderão aproveitar mesas de atendimento e mutirão de cadastros.

As inscrições gratuitas para o segundo dia estão disponíveis pelo link doity.com.br/jornadaintegracaoamapa2025/inscricao. A programação é voltada a empresários, comerciantes, autoridades governamentais, estudantes e profissionais liberais das áreas de Administração, Contabilidade, Economia, entre outras.

Para o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, a Jornada representa “uma oportunidade concreta de aproximar o setor produtivo, as instituições e a sociedade das políticas públicas e instrumentos que fortalecem a economia regional e incentivam o desenvolvimento sustentável da Amazônia Ocidental e Amapá”.