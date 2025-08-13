A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Macapá recebe Jornada de Integração Regional e Desenvolvimento Sustentável

Evento gratuito em Macapá abordará inovação, bioeconomia e oportunidades de crédito para empresas e startups.

Por Beatriz Silveira

13/08/2025 às 22:21

Ver resumo

Notícias do Brasil – Nos dias 21 e 22 de agosto, Macapá receberá a Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento, organizada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e o Banco da Amazônia (Basa). O evento, gratuito, acontecerá na sede da Fecomércio Amapá, localizada no Centro da capital.

PUBLICIDADE

O primeiro dia (21) terá como destaque o Pitch Day, direcionado a startups com projetos nos programas prioritários de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que incluem Bioeconomia (Idesam), Fomento ao Empreendedorismo Inovador (Softex) e Indústria 4.0 e Modernização Industrial (CITS Amazonas).

Leia também: Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

PUBLICIDADE

Já o segundo dia (22), a partir das 8h30, contará com apresentações e demonstrações práticas sobre incentivos fiscais, cadastro e importação incentivada, elaboração de projetos utilizando matéria-prima regional, soluções de crédito e oportunidades ligadas à Política de PD&I. Também haverá painel dos programas prioritários, exposição de cases de sucesso e apresentações sobre bioeconomia, indústria 4.0 e empreendedorismo inovador. Durante todo o evento, os participantes poderão aproveitar mesas de atendimento e mutirão de cadastros.

As inscrições gratuitas para o segundo dia estão disponíveis pelo link doity.com.br/jornadaintegracaoamapa2025/inscricao. A programação é voltada a empresários, comerciantes, autoridades governamentais, estudantes e profissionais liberais das áreas de Administração, Contabilidade, Economia, entre outras.

Para o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, a Jornada representa “uma oportunidade concreta de aproximar o setor produtivo, as instituições e a sociedade das políticas públicas e instrumentos que fortalecem a economia regional e incentivam o desenvolvimento sustentável da Amazônia Ocidental e Amapá”.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Aleam realiza ação de vacinação em homenagem ao Dia Nacional da Saúde

Servidores da Aleam recebem vacinas contra diversas doenças e recebem orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde.

há 26 minutos

Amazonas

Hospital Delphina Aziz bate recorde com 2,1 milhões de exames laboratoriais

Modernização, novos equipamentos e qualificação profissional impulsionaram a produtividade e reduziram filas de atendimento.

há 1 hora

Roraima

Motorista sai ileso após carro SW4 capotar em acidente

Capotamento de SW4 no bairro Caranã termina sem feridos; colisão foi causada por alta velocidade do outro veículo.

há 2 horas

Brasil

Influenciador Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão por suspeita de exploração de menores

Durante a operação, foram recolhidos celulares, computadores, câmeras, HDs e pendrives.

há 2 horas

Amazonas

TCE-AM divulga resultado preliminar do II Concurso de Artigos Científicos

Participantes têm prazo para interposição de recursos e os melhores artigos serão publicados na revista científica do TCE-AM.

há 2 horas