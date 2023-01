Maduro cancela vinda ao Brasil para posse de Lula

Redação AM POST*

O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, não virá ao Brasil para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontece neste domingo (1º), em Brasília. Ele será representado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, cujo voo está previsto para chegar às 15h30.

Desde a eleição de Lula, a equipe do presidente eleito estudava alternativas para que o ditador venezuelano pudesse comparecer à cerimônia. Maduro foi convidado, assim como todos os chefes de governo da América do Sul.

Em princípio, o presidente da Venezuela estava impedido de entrar no Brasil, em razão de uma portaria editada pelo governo federal em 2019, que proibia o ingresso no país de “altos funcionários do regime venezuelano” – o que incluía Maduro e cerca de outros 100 integrantes do governo.

Na última sexta-feira (30), no entanto, uma portaria interministerial foi publicada no DOU (Diário Oficial da União), revogando a decisão de 2019. Desta forma, a entrada de Maduro no Brasil deixou de esbarrar em qualquer tipo de impedimento legal.

Porém, surgiu outro empecilho, a empresa responsável pelo abastecimento do avião avaliou que haveria um risco grande de não conseguir reabastecer o tanque de combustível para voltar a Caracas, em virtude da sanção imposta pelos Estados Unidos a empresas americanas para se relacionar com venezuelanas.