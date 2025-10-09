Mãe assassina o próprio filho recém nascido e joga o corpo no lixo de condomínio após parto

Notícias do Brasil – Uma jovem de 18 anos foi presa na terça-feira (7/10) em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, suspeita de matar o próprio filho recém-nascido e ocultar o corpo.

A prisão foi realizada por policiais civis da 34ª DP (Bangu), após a unidade hospitalar informar sobre uma paciente com sinais de parto recente, porém sem o bebê.

As investigações revelaram que a jovem escondeu a gestação da família e deu à luz sozinha no banheiro de casa, durante a madrugada de domingo (6/10).

Embora o bebê tenha nascido com vida, não recebeu socorro e morreu logo em seguida. A mãe teria embrulhado o recém-nascido junto com a placenta em tecidos e sacolas plásticas, descartando o corpo na lixeira do condomínio onde mora.

Durante as apurações, a polícia ouviu familiares e testemunhas, analisou imagens de câmeras de segurança e mensagens do celular da suspeita.

Foi constatado que ela tentou interromper a gestação, buscando medicamentos abortivos pela internet e contatos pessoais. Exames médicos e perícias confirmaram o parto recente.

A jovem foi autuada em flagrante por infanticídio e ocultação de cadáver. Após a prisão, as autoridades iniciaram buscas para localizar o corpo do bebê, que pode ter sido recolhido pela coleta de lixo do condomínio. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime.